Митинг против добычи урана. Число участников увеличивается

В Бишкеке число митингующих против добычи урана увеличилось. К заявленному времени к зданию Жогорку Кенеша пришли около 50 человек. Позже число участников акции протеста увеличилось до 300 человек.

Протестующие пришли на площадь Ала-Тоо. Они почтили память погибших во время катастрофы на Чернобыльской АЭС минутой молчания.

Участники акции протеста призывают правительство и первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова не лгать о том, что у компании «ЮрАзия» отозвали лицензию.

Активист Калича Умуралиева заявила, что если кабмин не отзовет лицензию у компании, которая не исследует, а ведет полноценную разработку месторождения, то на него подадут в суд.

«Хватит обманывать народ!» — призвала чиновников она.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в республике до изменения обстановки.