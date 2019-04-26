Митинг против добычи урана. Число участников увеличивается

В Бишкеке число митингующих против добычи урана увеличилось. К заявленному времени к зданию Жогорку Кенеша пришли около 50 человек. Позже число участников акции протеста увеличилось до 300 человек.
Протестующие пришли на площадь Ала-Тоо. Они почтили память погибших во время катастрофы на Чернобыльской АЭС минутой молчания.
Активист Калича Умуралиева заявила, что если кабмин не отзовет лицензию у компании, которая не исследует, а ведет полноценную разработку месторождения, то на него подадут в суд.
«Хватит обманывать народ!» — призвала чиновников она.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в республике до изменения обстановки.