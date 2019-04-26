Новые автобусы для Бишкека. Нурлан Койчубаков о плюсах китайского транспорта

В Бишкек поступили 60 новых автобусов, предназначенных для нужд общественного транспорта. Новость хорошая, но у горожан возникло много вопросов.

Чаще всего бишкекчане критично интересовались, почему мэрия остановилась на китайской технике? Многих смутила цена — $71,8 тысячи за единицу. Досталось чиновникам и за то, что автобусы не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

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Редакцияпереадресовала вопросы и претензии директору Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлану Койчубакову.

— Горожане опасаются, что новые автобусы повторят судьбу «тюлеевских» и очень быстро окажутся на кладбище. Многие считают, что надо было отдать предпочтение европейским производителям. Есть претензии и к цене. Люди утверждают, что автобусы можно было купить дешевле.

— Давайте начнем с начала. Автобусы для города мы выбирали посредством тендера.

Согласно нашему законодательству, мы не можем указать в требованиях, что в конкурсе не могут участвовать компании из какой-то определенной страны.

Мы также не указывали цены, название компаний или марок. Были только общие технические характеристики. Участвовали в конкурсе восемь компаний. YUTONG предложил наиболее выгодный вариант. Например, турецкая компания просила 156 тысяч евро, российская — $108 тысяч. У европейских компаний сегмент от $200 тысяч и выше. Бишкек не может позволить себе сегодня приобрести такой дорогой транспорт.

Перед тендером мы провели мониторинг цен. Точно такие же автобусы YUTONG Алматы закупил за $88 тысяч. Представитель компании во время предконтрактных переговоров признался, что завод специально пошел на снижение цены, чтобы зайти на наш рынок. Он им интересен. Насколько я знаю, до нас у компании из Кыргызстана покупали только два автобуса. Они прекрасно понимают: Кыргызстан не ограничивается только Бишкеком, и если эти автобусы хорошо себя зарекомендуют в столице, то и другие города могут их закупить.

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— Мы специально включили в состав тендерной комиссии технарей нашего автопарка, которые каждый день сталкиваются с эксплуатационными проблемами. На предыдущую партию, вы правильно отметили, было много жалоб. Именно эти люди обучают персонал, ищут запчасти, программы для диагностики, занимаются ремонтом. Они завтра будут обслуживать новые автобусы и, как никто, знают, на что следует обратить особое внимание. Благодаря им договорились, что компания на нашей территории сделает сервисный центр, обучит технический персонал, привезет все необходимые программы для диагностики поломок...

— Но все-таки не только цена важна, но и качество. У Бишкека уже есть плачевный опыт покупки китайских автобусов...

— Мы выбирали оптимальное сочетание цены и качества. Почему выбрали YUTONG? Любой может посмотреть, что это за завод, на их сайте. Ежегодно они продают 77 тысяч автобусов.

В 2018 году на чемпионате мира по футболу в Москве все сборные и известные игроки передвигались на автобусах их производства.

В прошлом году они продали 7 тысяч автобусов в Европу. Если бы продукция YUTONG была плохой, разве ее покупали бы европейские страны? 40 процентов автобусов, которые ездят в Китае, произведены на этом заводе.

Стоит отметить, что Китай Китаю рознь. Ведь и футболку, произведенную в этой стране, можно купить как за $1 тысячу, так и за 20 сомов. Но качество будет разным. Автобусы, приобретенные в 2009 году, не производства зарекомендовавшей себя компании, они собирались кооперативом. Сегодня готовы к списанию 142 машины. Они не подлежат восстановлению. От них остались только каркасы.

Мы отобрали те кооперативные автобусы, которые еще можно восстановить, и сейчас постепенно проводим при помощи муниципалитета эту работу.

Планируем восстановить около 70 единиц. С запчастями проблем нет. Что-то взяли из списанных, что-то закупили.

Но надо понимать, что есть точка невозврата, когда средства, которые затрачиваются на восстановление, превышают уровень дохода.

Кстати, по условиям тендера участник должен был дополнительно предоставить необходимые запчасти (на сумму не выше 3 процентов от стоимости), которые считает необходимым для нормальной эксплуатации автобуса.

Перечень состоит из 17 страниц: двигатели в сборе, коробки, фильтры, форсунки, можно целый автобус без кузова собрать.

Также в стоимость заложена доставка с завода до нашей базы. По примерным подсчетам, она обошлась в $3-4 тысячи за единицу.

— Одна из претензий — автобусы не подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему муниципалитет не учел этот момент?

— Мы рассматривали этот вопрос, но низкопольный транспорт стоит дороже. Если брать этот же завод — примерно на $10 тысяч. Мы хотели в 2018 году на бюджетные деньги купить большее количество автобусов, чтобы максимально охватить город, открыть новые маршруты, где-то, возможно, заменить старые автобусы. В этом году мы планируем снова объявить тендер и там предусмотрим покупку транспорта, удобного для людей с ограниченными возможностями.

Надеюсь, потом нас не обвинят, что купили дороже, чем предыдущие, а разницу положили в карман. Нурлан Койчубаков

— Когда планируете объявить новый тендер?

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— В мае. Рассматриваем несколько вариантов, один из которых лизинг — финансовая аренда на 10-15 лет. В планах — приобрести таким образом 250-300 автобусов. Помимо этого, ведем переговоры с Азиатским и Европейским банками развития о выделении кредита для покупки. Существенный плюс этих финансовых институтов в том, что часть средств обычно выделяется на грантовой основе.

— Какую гарантию предоставила компания YUTONG на автобусы?

— На 100 тысяч километров, это примерно 1,5-2 года эксплуатации. В среднем автобус у нас в год пробегает 60 тысяч километров.

Добавлю еще один аргумент в вопросе выбора компании. Параллельно с нами болгары проводили тендер на закупку электробусов и тоже присудили победу этому заводу.

— А мы будем закупать электробусы?

— Возможно, в будущем. Мы бы с удовольствием их приобрели. Зарядка такого электробуса на день обходится в 270 сомов.

Сегодня, чтобы заправить старый автобус, тратим 3 тысячи сомов. Примерно столько же он приносит в день от пассажиров.

Выгода очевидна, но электробусы очень дорогие, и у муниципалитета нет возможности их закупить. Нам нужно 700 автобусов. 100 электробусов обойдутся примерно в $30 миллионов. На эти же средства можно купить 600 газовых и закрыть потребности города, убрать бусики.

От действительности никуда не деться. Нам приходится учитывать экономическое положение.

— Вы сказали, что на топливо тратите столько же, сколько получаете от перевозки пассажиров. Получается, сегодня БПАТП не зарабатывает?

— Сегодня мы выживаем, если бы ни субсидии со стороны мэрии, предприятие закрылось бы.

— Может, водители присваивают часть выручки?

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— К сожалению, такой факт имеет место. Я проводил собственные исследования, расследования, водители действительно кладут в карман, размер затрудняюсь ответить, зависит от маршрута. Мы понимаем, что водители делают это не от хорошей жизни, их оклад около 11-15 тысяч сомов. Но мы решили не стараться поймать их за руку, а улучшить менеджмент. И электронное билетирование — один из этих методов. Как показывает опыт других стран, выручка повышается в разы. Водитель не будет иметь дела с наличными, все платежи сразу будут отображаться в базе. В то же время мы сможем им поднять оклады.

— А поступления от рекламы? Наши автобусы ею просто перегружены...

— Да, это большой источник финансирования.

Но сейчас мы снимаем всю эту рекламу, чтобы автобусы не выглядели как цыганский табор.

Мы же столица, должны поддерживать ее статус. Сейчас предложили установить внешние ЛЕД-экраны. Мы попробуем в качестве эксперимента на одном автобусе, посмотрим на реакцию горожан. Возможно, оставим рекламу внутри автобусов. Изучаем варианты.

Существующая реклама не только портит внешний вид автобусов, но и сам кузов. Вместе с дешевой пленкой обтирается слой, защищающий кузов от ржавчины и гниения.

— На презентации автобусов президенту все ваши водители были в новенькой фирменной форме. Это специально сшили для торжественного мероприятия или они всегда будут ее носить?

— Всегда. Мы уже провели тендер. Не только водители, но и другие сотрудники: охранники, слесари, мойщики — будут носить специальную форму.