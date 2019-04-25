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Общество

В центре Бишкека затопило дворы жилых домов

В центре Бишкека затопило дворы жилых домов. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Назар Акылов.

«Это двор дома № 20 по улице Гоголя. Каждая квартира платит за благоустройство дома и прилегающей территории по 230 сомов в месяц. Городские чиновники, обратите на это внимание», — написал он.

Из-за сильного дождя в Бишкеке по улице Абдрахманова ниже улицы Куренкеева затопило тротуары, пришлось ставить мостики. Ранее бишкекчане жаловались на потоп на отремонтированной в прошлом году улице Баха.
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