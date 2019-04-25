26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 60;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Суйунбаева, Андижанской, Коллективной, Кулиева, Молодой Гвардии, БЧК, Волковой, Патриса Лумумбы, Фучика, Кулиева, Военный городок;
- 9.00-18.00 — село Орто-Сай;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Репина, Валдайская, Масалиева, Мин-Куш), отрезки улиц Матыева, Островского, Туюкской, Леваневского, Чукотской, Гагарина;
- 9.00-11.00 — переулок Талды-Суйский;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Логвиненко.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улица Алма-Атинская, район малой ГЭС), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Масадык, Таранчиева, Матросова, школа, Ткачева, 19-й километр), Кашка-Суу, Байтик, Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда, Фрунзе, Молодежная, Ленина, Школьная, Киевская, Шоссейная, Крупской, Комсомольская, Молодой Гвардии), Арашан (улица 19-й километр), Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Васильевка (улицы Шаршеналиева, Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 10.00-13.00 — село Заря (улицы Пушкина, Гагарина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная);
- 9.00-17.00 — село Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, среднее Шарго), жилмассив «Ак-Ордо»;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (ОКХ «Россия»), Беловодское (улица Фрунзе, центральный рынок), Петровка (улицы Советская, Заводская);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Алексеевка (улицы Центральная, Мира, Панфилова, Жукова, Фрунзе, Суворова); Полтавка (улица Комитерна);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Крупской, Логвиненко, Южная, Линейная).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Боз-Бешик, Покровка, Кара-Талаа;
- 14.00-16.00 — село Бостери.