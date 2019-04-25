Совет судей: Полномочия Асель Толомушевой истекли в 2017 году

Подозреваемая в мошенничестве Асель Толомушева не является членом Совета по отбору судей. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь совета Назира Сагыналиева.

Она подтвердила, что Асель Толомушева действительно являлась членом совета с 2014 по 2017 год. Однако в 2017-м утвердили новый состав, куда подозревамая в мошенничестве не вошла.

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«В соответствии с законом в состав Совета по отбору судей входят представители гражданского общества, избранные депутатами Жогорку Кенеша. Совет состоит из девяти членов, срок их полномочий — три года с момента утверждения», — прокомментировала Назира Сагыналиева.

Напомним, что бывшего члена Совета по отбору судей Асель Толомушеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.