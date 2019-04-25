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Общество

Мэрия Бишкека потратит на конференц-оборудование 6,2 миллиона сомов

Мэрия Бишкека потратит на оборудование для конференц-зала 6,2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется купить новое оборудование и программное обеспечение для модернизации зала заседаний с автоматическим наведением камер на выступающего.

К системе выставлены определенные требования: современный дизайн и эргономичность, запись аудио- и видеостенограмм заседаний, синхронный перевод, воспроизведение фоновой музыки во время перерыва.

Поставщик должен смонтировать оборудование и обучить персонал.
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