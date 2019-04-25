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Общество

В Минздраве придумали, как снизить отказы от прививок по религиозным причинам

В Кыргызстане чаще всего отказываются от прививок по религиозным мотивам. В Министерстве здравоохранения придумали, как сократить число отказников, сообщила на пресс-конференции директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в 2018 году зафиксировали 6,5 тысячи отказов, более 65 процентов — по религиозным причинам.

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«Программа иммунизации — это не только программа Министерства здравоохранения. В течение 15 лет мы работаем с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и Госкомиссией по делам религии. В январе подписали трехстороннюю резолюцию взаимодействия. В ее рамках запланировано проведение разных мероприятий с ДУМК, госкомиссией и обладминистрациями», — отметила она.

Напомним, в начале апреля Духовное управление Кыргызстана приняло фатву по некоторым спорным вопросам среди мусульман, в том числе по прививкам. В муфтияте отметили, что вакцинация — личный выбор каждого человека. Но в составе лекарств не должно быть средств, запрещенных в исламе.
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