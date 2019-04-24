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Общество

Еще девять обещанных автобусов в Бишкек не прибудут. Конкурс отменили

В 2019 году мэрия Бишкека планировала приобрести 69 новых автобусов. Однако в столицу прибыло только 60 машин. Конкурс на приобретение еще девяти отменили, сообщил 24.kg мэр города Азиз Суракматов.

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Он объяснил, что дополнительные автобусы планировали приобрести за счет сэкономленных на первом тендере средств.

Напомним, что на приобретение 60 автобусов выделили 382,5 миллиона сомов. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. обязалась поставить их за 301 миллион сомов.

«По Бюджетному кодексу эти средства нельзя использовать на приобретение дополнительной техники. Мы не захотели нарушать законодательство. Деньги вернули в бюджет. В этом году мы планируем еще приобрести автобусы. Сейчас изыскиваем средства, к ним и добавим сэкономленные с прошлого тендера», — сказал Азиз Суракматов. 
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