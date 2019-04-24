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Общество

Мы опять отличились. Кулинар Сталик Ханкишиев отказался ехать в Бишкек

Известный писатель и кулинар Сталик Ханкишиев отказался приезжать в Бишкек после обмана организаторов фестиваля евразийской кухни. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

По словам Сталика Ханкишиева, его пригласили в Бишкек на фестиваль «Казан-Мангал». Кулинар согласился приехать, но позже вдруг увидел в социальной сети афишу, что ресторан продает билеты якобы на его творческий вечер с мастер-классом.

«Здесь все пристойно на первый взгляд, хотя я ни о каком «творческом вечере» и не подозревал. В этот день на Иссык-Куль должны были ехать. А ресторан между тем уже весело продает билеты. Увидел, потребовал, чтобы прекратили, и сообщил организаторам, что на этом наша дружба окончена. Отменил поездку. Стыд и позор!»  — написал кулинар.

От имени кулинара организаторы также пообещали всем желающим совместное фото. Это тоже возмутило известного блогера.
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