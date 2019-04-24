Запасайтесь. В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 25 апреля, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Западный» с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами Садыгалиева, Профсоюзной, Фучика и линией железной дороги.

В столичном муниципалитете просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам: