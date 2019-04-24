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Общество

Запасайтесь. В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 25 апреля, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

По ее данным, из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Западный» с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами Садыгалиева, Профсоюзной, Фучика и линией железной дороги. 

В столичном муниципалитете просят горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой. В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:

— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: 560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 544245, 544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям: 449597, 449645.
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