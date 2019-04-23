Школьников заставляют приобретать билеты на концерты

Школьников в Бишкеке заставляют приобретать билеты на спектакль «Завещание Сур Эчки» по произведению Чингиза Айтматова «Плач охотника над пропастью». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его информации, стоимость билета — 150 сомов. При этом оплатить надо даже в том случае, если ребенок на спектакль не пойдет.

На билете указано, что спектакль проводится при поддержке ПРООН и Министерства образования и науки.

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