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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 апреля облачно, вечером слабый дождь. День увеличился до 13 часов 54 минут. Воздух прогреется до +15 градусов

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 0.00-5.00 — улицы Жумабека, 9, 25, Осмонкула.

Памятные даты

День работников ветеринарной службы Кыргызской Республики

Фото из личного архива ветеринара Полада Сулейманова. Операция страусу

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился Анарбек Бакаев

из интернета
Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981-го на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Он стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

У кого намечается той

Фарид Ниязов

Родился 27 апреля 1958 года. Экс-руководитель аппарата президента, советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Жусупбек Шарипов

Родился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Украине, в Республике Болгария, Республике Молдова и Румынии.

Манас Ниязов

Родился 27 апреля 1993 года. Лидер сборной Кыргызстана по кок-бору.

Куда сходить

Культура

  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
  • на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
  • в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
  • музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
  • выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
  • Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты».
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;
  • соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;
  • чемпионат Кыргызстана по ордо;

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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

  • международные соревнования Гран-при по борьбе алыш;
  • международные соревнования по гольфу;
  • международные соревнования Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3;
  • открытый чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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