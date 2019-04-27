Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 апреля облачно, вечером слабый дождь. День увеличился до 13 часов 54 минут. Воздух прогреется до +15 градусов
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
-
0.00-5.00 — улицы Жумабека, 9, 25, Осмонкула.
Памятные даты
День работников ветеринарной службы Кыргызской Республики
В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников ветеринарной службы.
Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.
Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.
День рождения подгузников
27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.
Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.
Люди, которые меняли мир
Родился Анарбек Бакаев
Родился 27 апреля (по другим данным 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.
С 1981-го на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.
Он стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.
Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.
У кого намечается той
Фарид Ниязов
Родился 27 апреля 1958 года. Экс-руководитель аппарата президента, советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Жусупбек ШариповРодился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Украине, в Республике Болгария, Республике Молдова и Румынии.
Манас Ниязов
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
- Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;
- соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;
- чемпионат Кыргызстана по ордо;
- международные соревнования Гран-при по борьбе алыш;
- международные соревнования по гольфу;
- международные соревнования Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3;
- открытый чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.