Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 апреля облачно, вечером слабый дождь. День увеличился до 13 часов 54 минут. Воздух прогреется до +15 градусов

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.

День работников ветеринарной службы Кыргызской Республики

Фото из личного архива ветеринара Полада Сулейманова. Операция страусу

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.



Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился Анарбек Бакаев

Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981-го на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Он стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

У кого намечается той

Фарид Ниязов

Родился 27 апреля 1958 года. Экс-руководитель аппарата президента, советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Жусупбек Шарипов