Дело Конгантиева. Экс-госсоветник назвал курултай 2010 года сворой людей

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Суд допросил в качестве свидетеля экс-госсоветника Эльмурзу Сатыбалдиева. Адвокат подсудимого спросил о законности курултая оппозиции, который прошел в марте 2010 года.

Эльмурза Сатыбалдиев ответил, что института курултая нет в Конституции. Он перевел это слово на русский язык «собранием, сворой людей, которые требуют от власти что-то».

«Какой может быть курултай, если его нет в Основном законе? У них было 17 пунктов, потом стало 15. Я все время был в курсе. Соответствовал или нет — другой вопрос. Я перевел этот курултай на русский язык как собрание, свора людей, которые требуют что-то от властей. Он (Конгантиев. — Прим. 24.kg) все время бил тревогу насчет этого курултая. Я на должности госсоветника только с ним и общался», — сказал Эльмурза Сатыбалдиев.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.