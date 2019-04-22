Штормовое предупреждение. В предгорных районах Кыргызстана ожидаются заморозки

В Кыргызстане 23-25 апреля сохранится неустойчивая погода, ожидаются заморозки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 23 апреля на большей части Джалал-Абадской области, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей временами дожди, в высокогорных районах снег.

24-25 апреля на большей части республики временами дожди, в высокогорных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки сильные.

25 апреля ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей возможен переход дождя в снег.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 24 апреля в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

26-27 апреля ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до −3 градусов.

С 23 по 27 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках возможны подъемы уровня воды, по предгорным районам сели.

В горных районах и на автодороге Бишкек — Ош сохраняется возможность схода лавин, в некоторых местах может быть гололед.