23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кара-Жыгач»
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9.00
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17.00
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жилмассив «Алтын-Ордо» (5-8-я улицы)
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9.00
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18.00
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жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-10 — Келечек-12)
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9.00
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19.00
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отрезок улицы Западной, переулок Таллинский
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9.30
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17.00
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жилмассив «Эне-Сай» (1-3-я улицы), отрезки улиц Кулиева, Севастопольской, Можайского, Кызыл-Кийской, Боталиева, проспекта Ч.Айтматова, переулка Ижевского
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9.30
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18.00
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улица Гоголя, 24
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10.00
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский РЭС
cела Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Ак-Орук, Аламедин (улицы Чуйская, Панфилова, Иваницына, 61-62), Беш-Кунгей, Арашан, Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), ГЭС-3 (улицы Гэсовская, Пролетарская), Восток (улицы Ленина, Энгельса, Карла Маркса, Тельмана), Маевка (улицы Тепличная, Контур, Ала-Арчинская,
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9.00
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17.00
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Сокулукский РЭС
села Тюз (улицы Центральная, Южная, Среднее Шорго), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова), Джаны-Пахта (улицы Больничная, Победы, Советская, Садовая, Сагымбаева, Восточная, Школьная, Западная, МТФ), Заря (улицы Пушкина, Новая, Молодежная, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Новопавловка (улицы Школьная, Ала-Арчинская, Комсомольская, Громовой), Сокулук (улицы Правды, Фрунзе), Арал (улица Картамбаева)
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9.00
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17.00
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Московский РЭС
села Беловодское (улицы 40 лет Октября, Гвардейская, Рябова), Сретенка, Беш-Орюк (улицы Мааке, Беш-Курюкская, Усенбая)
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9.00
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17.00
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Жайылский РЭС
села Орто-Суу (улица Сенирбаева), Сосновка (улица Первомайская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 27-32)
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9.00
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17.00
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Кантский РЭС
села Интернациональное (улица Первомайская), Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская)
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9.00
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17.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Курменты, Балбай, Курменты-Пристань, Дон-Тала, Ала-Баш, Тура-Суу;
- 7.00-16.00 — город Чолпон-Ата (частично), село Бактыдолоноту;
- 9.00-18.00 — Григорьевка-пристань.