23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кара-Жыгач» 9.00 17.00 жилмассив «Алтын-Ордо» (5-8-я улицы) 9.00 18.00 жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-10 — Келечек-12) 9.00 19.00 отрезок улицы Западной, переулок Таллинский 9.30 17.00 жилмассив «Эне-Сай» (1-3-я улицы), отрезки улиц Кулиева, Севастопольской, Можайского, Кызыл-Кийской, Боталиева, проспекта Ч.Айтматова, переулка Ижевского 9.30 18.00 улица Гоголя, 24 10.00 18.00

2 Чуйская область

Аламединский РЭС cела Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Ак-Орук, Аламедин (улицы Чуйская, Панфилова, Иваницына, 61-62), Беш-Кунгей, Арашан, Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), ГЭС-3 (улицы Гэсовская, Пролетарская), Восток (улицы Ленина, Энгельса, Карла Маркса, Тельмана), Маевка (улицы Тепличная, Контур, Ала-Арчинская, 23 га , Замана, Берекет, Келечек, Биримдик), с/т «Труд» 9.00 17.00 Сокулукский РЭС села Тюз (улицы Центральная, Южная, Среднее Шорго), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова), Джаны-Пахта (улицы Больничная, Победы, Советская, Садовая, Сагымбаева, Восточная, Школьная, Западная, МТФ), Заря (улицы Пушкина, Новая, Молодежная, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Новопавловка (улицы Школьная, Ала-Арчинская, Комсомольская, Громовой), Сокулук (улицы Правды, Фрунзе), Арал (улица Картамбаева) 9.00 17.00 Московский РЭС села Беловодское (улицы 40 лет Октября, Гвардейская, Рябова), Сретенка, Беш-Орюк (улицы Мааке, Беш-Курюкская, Усенбая) 9.00 17.00 Жайылский РЭС села Орто-Суу (улица Сенирбаева), Сосновка (улица Первомайская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 27-32) 9.00 17.00 Кантский РЭС села Интернациональное (улица Первомайская), Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская) 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область