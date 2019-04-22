Цифра дня. 28 осужденных за рубежом кыргызстанцев экстрадировали с начала года

С начала 2019 года Генпрокуратура экстрадировала 28 осужденных за рубежом кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщил старший прокурор управления международно-правового сотрудничества Тологон Мамыркалиев.

В общей сложности за рубежом отбывает наказание 1 тысяча 782 гражданина Кыргызстана.

В 2018-м Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции 124 кыргызстанцев из зарубежных тюрем.

Большинство кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах России, Казахстана, Таджикистана, Китая и Узбекистана. Они сидят за совершение разбойных нападений, грабежей, изнасилований, краж, убийств, незаконного оборота наркотиков.

В прошлом году в отсутствие двустороннего договора удалось перевести кыргызстанца из Польши. Сейчас ведутся переговоры с Министерством юстиции КНР о передаче трех граждан КР. Ведутся переговоры с Министерством юстиции ОАЭ по заключению договора. В ноябре 2019-го планируется подписать договор о передаче осужденных из Кореи.