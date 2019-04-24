Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 апреля облачно и дождь. День увеличился до 13 часов 46 минут. Воздух прогреется до +14 градусов.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», отрезок улицы Токомбаева (южная сторона);
- 9.00-17.00 — улица Гоголя, 24;
- 9.00-19.00 — жилмассив «Эне-Сай»;
- 9.00-15.00 — улицы Орозбекова/Боталиева;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Л.Толстого, Исанова, Линейной, Чуйкова, Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Курганской, Талды-Суйской, Муромской, Репина, Дагестанской, Хоперской, Гагарина, Садырбаева, Купянской, переулок Драгобычский;
- 9.30-17.00 — отрезок улицы Фучика.
- 13.00-18.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 19, 20-23, 24а, 24б.
- районы, ограниченные улицами М.Ганди, Можайского, Манаса, Васильева; улицами Айни, Псковской, Поваринской, Коперника; улицы Комсомольская и Мамыркалиева.
Памятные даты
В Кыргызстан прибыл первый эшелон с членами «Интергельпо»
В апреле 1925 года, ровно 89 лет назад, на железнодорожную станцию Пишпек (тогда еще Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР) прибыл первый эшелон с членами чехословацкого кооператива «Интергельпо» (для «взаимопомощи»). Чешские коммунисты (И.Самуэль, Р.Маречек), откликнувшиеся на призыв вождя мирового пролетариата помочь молодой стране советов и организовавшие в городе Жилине промысловый кооператив, безоглядно поехали закладывать фундамент промышленности далекого и экзотического для них Кыргызстана.
Вскоре они построят жилые дома, школу, амбулаторию. Трудно поверить, но даже первый парк отдыха (впоследствии парк Фучика), клуб, танцплощадка и первый «кегельбан» создавались у нас их руками.
О судьбах членов «Интергельпо» 24.kg в 2014 году рассказала Алла Оттовна Ланичек.
Международный день солидарности молодежи
Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля.
Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.
Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.
Международный день секретаря
День профессиональных административных работников начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.
Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.
День рождения газировки
В 1833 году в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.
Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем газированной воды.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Азиз Нарынбаев
Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в городе Караколе Иссык-Кульской области.
С сентября 1953 до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.
Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Он также является редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.
Труды ученого получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.
Умер 19 ноября 2015 года.
Родился кинооператор Манасбек Мусаев
Родился 24 апреля 1942 года в Нарыне. Окончил операторский факультет ВГИКа (1970). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979). Народный артист Кыргызской Республики (1991).
С 1970-го — оператор-постановщик киностудии «Киргизфильм» на студии «Киргизтелефильм».
У кого намечается той
Гульнара Нуркулова
Родилась 24 апреля 1960 года. Заместитель председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания».
Динара Молдошева
24 апреля 1979 года в поселке Хайдаркан Баткенской области. Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.
Базарбек Абдраев
Родился 24 апреля 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Мекеним Кыргызстан».
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»;
- «Асанбай-центр» — на моноспектакль «Пугачев. Рождение».
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.