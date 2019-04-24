Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 апреля облачно и дождь. День увеличился до 13 часов 46 минут. Воздух прогреется до +14 градусов.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.

Памятные даты

В Кыргызстан прибыл первый эшелон с членами «Интергельпо» Фото из архива 24.kg. Члены чехословацкого кооператива «Интергельпо», 1925 год

В апреле 1925 года, ровно 89 лет назад, на железнодорожную станцию Пишпек (тогда еще Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР) прибыл первый эшелон с членами чехословацкого кооператива «Интергельпо» (для «взаимопомощи»). Чешские коммунисты (И.Самуэль, Р.Маречек), откликнувшиеся на призыв вождя мирового пролетариата помочь молодой стране советов и организовавшие в городе Жилине промысловый кооператив, безоглядно поехали закладывать фундамент промышленности далекого и экзотического для них Кыргызстана.

Вскоре они построят жилые дома, школу, амбулаторию. Трудно поверить, но даже первый парк отдыха (впоследствии парк Фучика), клуб, танцплощадка и первый «кегельбан» создавались у нас их руками.

О судьбах членов «Интергельпо» 24.kg в 2014 году рассказала Алла Оттовна Ланичек.

Международный день солидарности молодежи

Фото 24.kg

Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Международный день секретаря

День профессиональных административных работников начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

День рождения газировки

В 1833 году в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем газированной воды.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Азиз Нарынбаев

Фото из интернета. Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в городе Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953 до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Он также является редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды ученого получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.