18:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Министр транспорта обещает, что дополнительных поборов с таксистов не будет

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы водители такси не стали объектами дополнительных поборов», — заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, комментируя идею ведомства ввести обязательную регистрацию всех такси.

Читайте по теме
Обязательную регистрацию всех такси предлагают ввести в Кыргызстане

Министр еще раз подчеркнул, что с точки зрения безопасности и контроля инициатива об обязательной регистрации такси правильная. При этом Жанат Бейшенов признал, что при подготовке проекта документа разработчики не учли некоторые существенные моменты, поэтому некоторые формулировки водителями такси могут толковаться двояко. Глава Минтранса призвал таксистов и пассажиров высказать свою точку зрения.

В ходе обсуждения мы будем встречаться с представителями фирм перевозчиков и вносить уточнения. Однозначно, что все предусмотренные процедуры должны вводится поэтапно, планомерно и необременительно для граждан.

Жанат Бейшенов

«О таксометрах, обязательных шашках и разрешительных талонах дискуссия только началась. Над каждым из предлагаемых пунктов новшеств регистрации такси мы еще будем думать», — заключил Жанат Бейшенов.

Напомним, Министерство транспорта и дорог вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о введении обязательной регистрации такси. Согласно документу, все такси должны быть оборудованы таксометром и опознавательными знаками.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Обязательную регистрацию всех такси предлагают ввести в Кыргызстане
Водитель службы такси выехал на полосу встречного движения
Кыргызстанцу, сбившему пешеходов в Москве, продлили арест на два месяца
Мэр Москвы предложил запретить работать в такси тем, у кого нет российских прав
Первый полет с пассажирами совершил китайский дрон-такси
Спасать от морозов жителей Астаны будет бесплатное такси
Пассажир попросил у таксиста телефон позвонить, сбежал вместе с соткой
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
В Бишкеке таксист сбил женщину на пешеходном переходе и уехал
В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра &laquo;Исчезни на&nbsp;48&nbsp;часов&raquo; Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Бизнес
О! построил в&nbsp;Таласской области еще свыше 40&nbsp;новых объектов связи О! построил в Таласской области еще свыше 40 новых объектов связи
Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании
В&nbsp;Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы В Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы
Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom