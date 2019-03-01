Министр транспорта обещает, что дополнительных поборов с таксистов не будет

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы водители такси не стали объектами дополнительных поборов», — заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, комментируя идею ведомства ввести обязательную регистрацию всех такси.

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Министр еще раз подчеркнул, что с точки зрения безопасности и контроля инициатива об обязательной регистрации такси правильная. При этом Жанат Бейшенов признал, что при подготовке проекта документа разработчики не учли некоторые существенные моменты, поэтому некоторые формулировки водителями такси могут толковаться двояко. Глава Минтранса призвал таксистов и пассажиров высказать свою точку зрения.

В ходе обсуждения мы будем встречаться с представителями фирм перевозчиков и вносить уточнения. Однозначно, что все предусмотренные процедуры должны вводится поэтапно, планомерно и необременительно для граждан. Жанат Бейшенов

«О таксометрах, обязательных шашках и разрешительных талонах дискуссия только началась. Над каждым из предлагаемых пунктов новшеств регистрации такси мы еще будем думать», — заключил Жанат Бейшенов.

Напомним, Министерство транспорта и дорог вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о введении обязательной регистрации такси. Согласно документу, все такси должны быть оборудованы таксометром и опознавательными знаками.