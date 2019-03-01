Директору клиники, где умерла гражданка Кыргызстана, дали 1,5 года заключения

Директор клиники, где во время операции умерла гражданка Кыргызстана, проведет 1,5 года в заключении. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение суда.

По итогам оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что в клинике работали с просроченными медикаментами, а также не имели необходимой лицензии для работы. Напомним, летом 2018 года в Москве в частном медцентре умерла 40-летняя гражданка Кыргызстана.

«Во время суда директор клиники полностью раскаялся и осознал свою вину, а также согласился оказывать материальную помощь детям скончавшейся женщины до достижения ими 18 лет. Согласно решению суда, ближайшие 1,5 года виновный будет отбывать наказание за решеткой, а саму клинику постановили закрыть», — говорится в сообщении.