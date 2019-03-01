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Общество

За какие деяния хотят привлечь к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева

Глава комитета по защите прав политзаключенных Сапар Аргынбаев пояснил на пресс-конференции в 24.kg, за что следует привлечь к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

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По его словам, комитет собирает документы для подачи заявления в Генеральную прокуратуру.

«Алмазбек Атамбаев узурпировал власть. Он подмял под себя все силовые структуры. С его подачи преследовали инакомыслящих. За три года наш комитет насчитал 30 политзаключенных», — сказал Сапар Аргынбаев.

Он добавил, что к ответственности также должны быть привлечены экс-руководитель главного надзорного органа Индира Джолдубаева и бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

Вышедший на свободу из мест заключения экс-депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбек Кадыров заявил, что, судя по высказываниям Алмазбека Атамбаева и его сторонников, республику ждет дестабилизация, а этого допустить нельзя.

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были осуждены за попытку насильственного захвата власти. Оба досрочно освобождены.

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