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Общество

На Неделе моды в Милане порхали драгоценные насекомые

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

В Милане завершилась весенняя Неделя женской моды. Ведущие модельеры Италии, такие как Dolce & Gabbana, склоняются к более консервативному подходу к стилю, сообщили «Известия».

Хотя неделя и посвящена женской моде, обычно на подиумы выходит и немало моделей-мужчин. Этой весной, однако, их необычно мало. Разве что на показе выдержанной в стилистике кроя 1940-х коллекции Gucci им нашлось немного места.

Фото Global Look Press/ZUMA/FashionPPS

Дом Versace показал чувственную коллекцию в приглушенных цветах, ориентированную, по словам Донателлы Версаче, на миллениалов.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

Представленная Giorgio Armani коллекция Rhapsody in Blue почти вся состояла из небрежно-элегантных моделей всех оттенков синего и черного цветов.

Фото Getty Images/Andreas Rentz

В показе Etro участвовали модели всех возрастов, а сама коллекция ориентирована на вневременной идеал женщины.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

В коллекции Moncler объединены спортивный стиль, строгость классического силуэта и хулиганские яркие принты.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

На показе Moschino на подиум словно вернулись 1950-е, с прическами Б-52 и облегающими платьями мини. Темой коллекции стали казино и азартные игры.

Фото Global Look Press/ZUMA/FashionPPS

Коллекция Prada выдержана в лучших традициях дома, соединяющих утонченную элегантность со смелой откровенностью.

Фото Global Look Press/ZUMA/i-Images

Roberto Cavalli представил подчеркнуто утилитарную одежду, лаконичный крой которой выгодно оттенял многообразие красок.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

В финале шоу Fendi зал стоя аплодировал последней коллекции, созданной для итальянского дома великим Карлом Лагерфельдом.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

Bottega Veneta, как и всегда, продемонстрировал респектабельную буржуазную моду.

Фото REUTERS/Alessandro Garofalo

Марка Vivetta показала наивно-озорную коллекцию, вдохновением для которой послужили детские воспоминания дизайнера Виветты Понти.

Фото Global Look Press/ZUMA/FashionPPS

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