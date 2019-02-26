На Неделе моды в Милане порхали драгоценные насекомые

В Милане завершилась весенняя Неделя женской моды. Ведущие модельеры Италии, такие как Dolce & Gabbana, склоняются к более консервативному подходу к стилю, сообщили «Известия».
Хотя неделя и посвящена женской моде, обычно на подиумы выходит и немало моделей-мужчин. Этой весной, однако, их необычно мало. Разве что на показе выдержанной в стилистике кроя 1940-х коллекции Gucci им нашлось немного места.
Дом Versace показал чувственную коллекцию в приглушенных цветах, ориентированную, по словам Донателлы Версаче, на миллениалов.
Представленная Giorgio Armani коллекция Rhapsody in Blue почти вся состояла из небрежно-элегантных моделей всех оттенков синего и черного цветов.
В показе Etro участвовали модели всех возрастов, а сама коллекция ориентирована на вневременной идеал женщины.
В коллекции Moncler объединены спортивный стиль, строгость классического силуэта и хулиганские яркие принты.
На показе Moschino на подиум словно вернулись 1950-е, с прическами Б-52 и облегающими платьями мини. Темой коллекции стали казино и азартные игры.
Коллекция Prada выдержана в лучших традициях дома, соединяющих утонченную элегантность со смелой откровенностью.
Roberto Cavalli представил подчеркнуто утилитарную одежду, лаконичный крой которой выгодно оттенял многообразие красок.
В финале шоу Fendi зал стоя аплодировал последней коллекции, созданной для итальянского дома великим Карлом Лагерфельдом.
Bottega Veneta, как и всегда, продемонстрировал респектабельную буржуазную моду.
Марка Vivetta показала наивно-озорную коллекцию, вдохновением для которой послужили детские воспоминания дизайнера Виветты Понти.