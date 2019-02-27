Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 февраля ясно. День увеличился до 11 часов 5 минут. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Отключение газа, света, воды

25-28 февраля газа не будет в районах, ограниченных улицами Байтик Баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони»; Матросова, 1 а; ОсОО «Санкейп»; Матросова, 1 в; ОсОО «Байтур»; Жукеева-Пудовкина, 41.

Памятные даты

Всемирный день НПО

Всемирный день НПО отмечается ежегодно 27 февраля. Учрежден по инициативе британского социального предпринимателя латвийского происхождения Марциса Скадманиса.

Неправительственные организации (non-governmental organizations, NGOs) — это преимущественно некоммерческие и иногда международные организации, независимые от правительств и международных правительственных организаций, которые активно участвуют в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, правозащитной сферах, а также сферах общественной политики и охраны окружающей среды.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель, писатель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избан председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргиии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м им создана пьеса «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первая кыргызская многоактная драма, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений.

Умер 21 мая 1974 года.

Родилась график Лидия Ильина

Фото open.kg. Лидия Ильина

Родилась 14 (27 февраля) 1915 года в Михайлове (ныне Рязанская область). Советский график, Народный художник Киргизской ССР, Лауреат Государственной премии СССР.

С 1939 года работала в Киргизии. Широко известна в республике и за рубежом, мастер гравюры.

Признана родоначальницей кыргызской графики.

Фото open.kg. Работа графика Лидии Ильиной

Жизнь кыргызского народа воплотилась в сериях линогравюр «Слово о киргизской женщине», «Молодежь Киргизии», «Материнство», иллюстрациях к произведениям Токтогула Сатылганова, Чингиза Айтматова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева и других. Наряду с кыргызской классической литературой она иллюстрировала произведения Шекспира, Петрарки, Лорки, Гейне, Пушкина, Лермонтова, Украинки, а также японскую и китайскую поэзию.

Умерла 14 октября 1994 года.

Родился ученый Георгий Гужин

Родился 27 февраля 1922 года в селе Вознесеновка. Учиться в школе начал с шести лет, причем определили мальчика сразу во второй класс.

После окончания школы Георгий Гужин поступил в Учительский институт города Фрунзе на географический факультет. Уже в 17 лет параллельно с учебой он стал преподавать географию, немецкий язык, физкультуру ученикам с 5-го по 10-й класс.

В 1943 году он с друзьями ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В мае 1945-го был демобилизован и продолжил учебу в педагогическом институте. После окончания института работал лаборантом экспедиции геологоразведки. После этого он поступил в аспирантуру кыргызского филиала Института географии Академии наук СССР и работал архивариусом в республиканском архиве МВД.

Был заместителем редактора университетской газеты и внештатным корреспондентом газеты «Советская Киргизия».

В 1970-м прошел по конкурсу в Кубанский государственный университет на должность профессора кафедры экономической географии, через полгода возглавил кафедру, восемь лет руководил географическим факультетом.

Автор более 200 научных работ по краеведению, демографии, монтологии, транспорту, социально-экономической, политической и рекреационной географии. В последние годы жизни занимался исследованиями сельского расселения; выравнивания уровней социально-экономического развития регионов; внешнеэкономического взаимодействия.

Умер 2 ноября 2013 года.

Родилась балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

С 1943-го Кулбубу Мадемилова — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИСе имени А.Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959-м Кулбубу Мадемилова была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979-м за большие заслуги в области хореографического искусства ей присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Умерла 27 июля 2018 года.

У кого намечаются тои

Эрнест Абдыжапаров

Родился 27 февраля 1961 года в городе Фрунзе. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Тынчтык Шайназаров

Родился 27 февраля 1974 года в селе Мады Кара-Суйского района. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Онугуу-Прогресс».

Виталий Люкс

Фото пресс-службы ФФ КР. Виталий Люкс

Родился 27 февраля 1989 года в городе Кара-Балте. Игрок национальной сборной по футболу, нападающий.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева концерт «Весны мотивы».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

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