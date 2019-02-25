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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько награжден медалью «Даңк»;
— подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы;
— подписан закон о ратификации соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями;
— подписан закон о ратификации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

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