Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько награжден медалью «Даңк»;

— подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы;

— подписан закон о ратификации соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями;

— подписан закон о ратификации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

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