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Общество

В Кыргызстане за вождение в нетрезвом виде права все же забирать будут

В Кыргызстане за вождение в нетрезвом виде права все же забирать будут. Об этом на встрече с журналистами рассказала эксперт, автор Кодекса о нарушениях Ирина Летова.

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По ее словам, сотрудник ГУОБДД, задержавший пьяного водителя, сообщает в ГРС данные, указанные в водительском удостоверении, и уже служба на определенное время блокирует права.

«Выяснить, что водительские права приостановлены, инспектор может, если поймает нарушителя и пробьет его права по базе», — пояснила Ирина Летова. В этом случае водителя вновь оштрафуют, а срок блокировки продлят.

Напомним, за езду в нетрезвом виде в Кыргызстане грозит штраф в 17 тысяч 500 сомов. За отказ проходить экспертизу — 5 тысяч 500 сомов.
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