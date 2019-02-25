В Минздраве надеются на открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы в 2019 году

В Минздраве надеются, что больница кыргызско-турецкой дружбы откроется в Бишкеке в 2019 году.

Текст соглашения между правительствами Турции и Кыргызстана об открытии, совместном управлении и передаче больницы кыргызской стороне был подписан 1 сентября 2018 года во время визита президента Турции в Бишкек.

«Соглашение должно пройти процедуру внутригосударственного согласования. После подписания закона президентом КР турецкую сторону уведомят о завершении процедуры. Аналогичный процесс пройдет в Турции, после чего больницу зарегистрируют как юридическое лицо. Турецкая сторона будет финансировать больницу первые три года», — пояснил 24.kg начальник отдела по международному сотрудничеству Минздрава Осмон Масалиев.

Законопроект о ратификации соглашения уже внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. Больница рассчитана на 72 койки (включая 21 место в реанимационном отделении). Оказывать услуги там будут гражданам Кыргызстана и других стран, а также лицам без гражданства.

Читайте по теме Турция выделит $19 миллионов на зарплату персоналу новой больницы в Бишкеке

В течение трех лет управляться больница будет совместно двумя сторонами, а после завершения данного срока — кыргызской стороной. В последующие три года после ее передачи Минздрав Турции будет продолжать мониторинг и координацию деятельности медучреждения.

Больница уже построена. Ранее сообщалось, что турецкой стороне приходится поддерживать все смонтированные системы в пустующей больнице.

Данная больница — подарок Турции народу Кыргызстана. Ее планировали достроить и сдать в эксплуатацию до 31 августа 2017 года. Задержка возникла из-за текста соглашения.