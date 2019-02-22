Домогательства в турецкой школе. Мать отказалась от проведения экспертизы

Мать ученика турецкой школы, заявившая о домогательствах со стороны директора, от проведения судебно-медицинской экспертизы отказалась. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что женщина обратилась с заявлением в милицию 11 февраля. Она указала, что с назначением нового руководителя учебного заведения ситуация изменилась в плохую сторону.

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«Со слов заявительницы, директор избивает школьников, а в отношении ее сына предпринимал попытки домогательства. При этом женщина категорически была против того, чтобы сотрудники ИДН опросили ребенка в ее присутствии. От прохождения судебно-медицинской экспертизы отказывается», — отметили в ГУВД.

В ведомстве сказали, что с заявлением в милицию обратился и обвиняемый в домогательствах директор школы. Он рассказал, что в общеобразовательном учреждении работает два года.

«Со слов директора, 11 февраля мать ученика пришла в школу и стала скандалить. Она ударила его сумкой по лицу. Заявитель указал, что гражданка и раньше устраивала скандалы по разным поводам. При опросе никто из персонала школы и родителей факт избиения детей или домогательства не подтвердил. Выяснилось, что ребенок третий год учится в школе без документов, от оплаты за обучение тоже отказывается», — пояснили в ГУВД.

Напомним, депутат парламента Ирина Карамушкина заявила, что директор турецкой школы в столице якобы домогался детей. К нардепу обратилась женщина, которая рассказала, что в учебном заведении в основном учатся дети из малоимущих семей.