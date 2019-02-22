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Общество

Оптимизация поликлиник. Объединенные ЦСМ начали работать единой системой

С нового года объединенные ЦСМ начали работать единой системой. Об этом на совместном заседании общественных советов Минздрава и ФОМС сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, 1 декабря 2018-го они официально зарегистрированы, назначены директора.

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«В течение двух месяцев руководители занимались организационной работой — созданием единой системы. Пока рано подводить какие-то итоги, работа только началась. Не всегда все вещи проходят гладко», — отметил Космосбек Чолпонбаев.

Он сказал, что встречался с врачами, не довольными оптимизацией. По данным чиновника, они изменили свое мнение.

«У многих теперь улыбки на лице», — заметил он.

Отметим, врачи, не согласные с оптимизацией, выходили на митинги, а депутаты Жогорку Кенеша заявляли, что Министерство здравоохранения Кыргызстана проводит оптимизацию организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи Бишкека без соблюдения норм и сроков законодательства, расчетов об экономии бюджетных средств и общественного обсуждения.
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