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Общество

В мэрии Бишкека возникли непредвиденные мероприятия. Нужно 2,9 миллиона сомов

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на покупку «непредвиденных мероприятий» на 2,9 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Под «непредвиденными мероприятиями» понимается печать на баннерах на 2019 год. Закупка осуществляется упрощенным методом.

Следует отметить, что конкурс упрощенным методом используется в случае осуществления закупок готовых товаров, не требующих специального изготовления, работ и услуг, с конкретным описанием на сумму менее максимальной пороговой суммы — 3 миллиона сомов.

Напомним, что ранее УКС столичного муниципалитета уже объявляло тендер на печать баннеров на 1,8 миллиона сомов. Закупку отменили, так как поступила только одна заявка от ОсОО «Линдл Реклама».
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