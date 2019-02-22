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Общество

В Бишкеке снесли самовольную постройку. Застройщик оштрафован на 100 тысяч сомов

В Бишкеке снесли самовольную постройку. Застройщик оштрафован на 100 тысяч сомов. Об этом сообщает Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

По заявлению жителей домов по проспекту Айтматова, 26, 28, 30 проведена внеплановая проверка начатого строительства здания по улице Табалдиева.

На участке вырыт котлован, без разрешения установлены фундаментные башмаки. По результатам проверки ОсОО «Альянс Курулуш плюс» выписано предписание с требованием представить разрешение на строительство объекта и не возобновлять строительно-монтажные работы. При проведении контрольной проверки разрешение на строительство не представлено. Компанию оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Самовольно возведенную постройку снесли за счет заказчика ОсОО «Белор Строй».
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