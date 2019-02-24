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Общество

Неделя-24. Новый иск к Алмазбеку Атамбаеву и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбеков

Фото аппарата президента Кыргызстана. Глава государства Сооронбай Жээнбеков

Действующему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову доверяют 27 процентов опрошенных жителей страны. Опрос провели по заказу Международного республиканского института (IRI). На втором месте с 14 процентами оказался лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Замкнул тройку Омурбек Бабанов (13 процентов).

На экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывшего главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева подали в суд за упразднение пятой графы в паспортах. Иск подал переселенец Хайдарали Халиков. «Мы хотели сохранить свою национальность, но Атамбаев и Сарпашев убрали из паспортов эту графу. Это незаконно», — считает мужчина. Он оценил ущерб его семье в 6 миллионов сомов.

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Казахстан ввел временный запрет на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок, хурмы из Кыргызстана. Причина – заражение продукции вредителями. В Бишкеке претензии соседей отвергают и считают, что причины запрета необоснованны и нарушают правила ЕАЭС. По словам министра сельского хозяйства КР Нурбека Мурашева, запрет не отразится на внутреннем рынке республики.

Во время переписи населения в 2020 году каждый житель Кыргызстана ответит на 19 вопросов. Они касаются демографии, этнической принадлежности, занятости, форм и источников дохода. Есть вопросы о денежных переводах от родственников, инвалидности, использовании новых информационных технологий, обмене информацией.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Миллиарды сомов мимо казны

В последнее время достоянием общественности стали несколько крупных коррупционных схем, из-за которых бюджет потерял сотни миллионов сомов. Среди них контрабанда машин, подделка документов, контрабандный ввоз товаров и уход от таможенных платежей. О том, как в Кыргызстане процветает серая торговля, 24.kg подробно рассказали в ГСБЭП.

Закрыть приют — и нет проблемы

Бесконечные проверки Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДиМ) при столичном муниципалитете скоро могут закончиться. Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть учреждение, которое работает с 2003 года. В центре находятся мальчишки и девчонки от 4 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные и брошенные. В ситуации разбиралась Анастасия Бенгард — «Как депутаты Бишкека делят детей по региональному признаку и «решают» проблемы».

Странные жилищные хлопоты Соцфонда

Фото 24.kg. Первомайское районное управление Социального фонда

Ранее 24.kg рассказывало, что в Бишкеке Первомайское районное управление Социального фонда покупает здание за 40 миллионов сомов. Читатели возмутились, а чиновники попытались объяснить необходимость переезда. В результате выяснились еще некоторые странности. Подробнее в материале Юлии Костенко «Соцфонд хочет новое здание за $579 тысяч, а бронирует двери в старом. Зачем?»

Появятся ли в Кыргызстане дешевые лекарства?

Кыргызстанцы регулярно жалуются на высокую накрутку цен на лекарства. Изменить ситуацию намерены депутаты парламента, инициировавшие поправки в закон о госзакупках. Суть документа — в разрешении Минздраву закупать лекарства и медицинские изделия через международные организации. Подробнее в материале «Кто стоит за фармакологической мафией и когда у нас будут доступные лекарства?»

Как попасть в школу через интернет

Ежегодно в преддверии нового учебного года родители сталкиваются с проблемой устройства ребенка в первый класс. Особенно остро вопрос стоит в Бишкеке. Зачастую в приеме отказывают из-за переполненных классов. Для полного учета детей и минимизации коррупции в Кыргызстане запустили проект «Электронная запись в школу».

Учимся экономить деньги

Практически каждый из нас сталкивался с различными советами о том, как достичь финансовой свободы. Гуру финансового мира в один голос твердят, что она способна решить наши проблемы с бессонницей, позволит меньше работать и больше отдыхать. Давайте разбираться, что из этого действительно правда — «Как избавиться от проблем с деньгами, высыпаться и меньше работать».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Анары. Пустынный ноябрьский пляж

Сегодня мы вновь путешествуем по северу Кыргызстана. Но, помимо привычных и хорошо известных мест, заглянем в одно, о котором наверняка в республике знают немногие. Подробнее — «Мгновения жизни. Село-призрак и пустынный пляж».

Каратэ, конг-фу, у-шу... На чем остановиться?

Единоборства в Кыргызстане пользуются особой любовью. Их тут несколько десятков, и у каждого поклонники. У желающих записаться в секцию обычно несколько вопросов. Какие единоборства лучше подходят для освоения навыков самозащиты, а какие — чтобы прославиться? Чем заняться, чтобы стать успешным спортсменом и не потерять здоровье? Об этом и не только Иван Марченко поговорил со специалистами — «Постоять за себя и прославиться. Выбираем, каким единоборством заняться»

Правила? Не, не слышали

Фото читателя 24.kg. Для некоторых водителей существуют только их собственные правила

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее — в нашем проекте «Продуктовая корзина».
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