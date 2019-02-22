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Общество

После критики президента правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщается на официальном сайте главы РК.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича», — говорится в указе.

Согласно документу, члены нынешнего правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением и призвал кабмин уйти в отставку.
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