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Общество

Судьям хотят запретить покупать акции иностранных компаний и платить наличными

В Кыргызстане хотят запретить приобретать ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах иностранных компаний и товариществах, а также совершать сделки в наличной форме в сумме, превышающей 100 тысяч сомов, лицам, занимающим административные государственные должности в органах судебной власти. Поправки в законы «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» на общественное обсуждение вынесла Государственная кадровая служба.

Также служащий судебной системы обязан регистрировать в личном деле все приобретения свыше 200 тысяч сомов в соответствии с порядком, определяемым председателем Верховного суда КР.

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Ведомство предлагает закрепить положение, что в случае начала в отношении сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов уголовного преследования по подозрению в должностном преступлении, в том числе связанного с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, они подлежат незамедлительному отстранению от выполнения служебных обязанностей с прекращением выплат заработной платы до принятия решения судом.

Предлагается запретить состоять на государственной и муниципальной службах лицам, имеющим судимость за совершение коррупционного и иного преступления против интересов государственной и муниципальной служб, независимо от того, погашена она или снята.

Законопроект разработали в целях реализации решения Совета безопасности «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР» от 8 февраля 2018 года.
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