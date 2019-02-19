В Китае туристы оборвали канатный мост и едва не рухнули в реку

В интернете опубликовали видео обрыва веревочного моста с туристами в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщило издание The Sun.

Туристы переходили реку по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.

Мост не выдержал нагрузки и оборвался. Туристам, которые двигались по нему, оставалось только цепляться за веревки.

На видео из китайских СМИ слышно, как человек, снимающий инцидент, восклицает, что ему повезло — он стоял на берегу.

Мост — одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзяна — находился на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все шесть человек переходили со страховочными поясами, обошлось без травм.

Мост закрыли на неопределенный срок.