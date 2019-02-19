20:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Китае туристы оборвали канатный мост и едва не рухнули в реку

В интернете опубликовали видео обрыва веревочного моста с туристами в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщило издание The Sun.

Туристы переходили реку по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.

Мост не выдержал нагрузки и оборвался. Туристам, которые двигались по нему, оставалось только цепляться за веревки.

На видео из китайских СМИ слышно, как человек, снимающий инцидент, восклицает, что ему повезло — он стоял на берегу.

Мост — одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзяна — находился на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все шесть человек переходили со страховочными поясами, обошлось без травм.

Мост закрыли на неопределенный срок.
Ссылка:
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
В США 11-летнего ребенка арестовали за отказ присягнуть на верность флагу
Трюк гибкой девушки поразил пассажиров аэропорта Филадельфии
В США женщина нашла тигра в заброшенном доме, где хотела покурить марихуану
Бразильский сенатор едва не сорвала заседание парламента откровенным нарядом
Видео с дайвером из Чехии, который плывет подо льдом озера, восхитило интернет
Китайские военные поздравили с Новым годом, показав героиню Cвинку Пеппу
Замки без принцесс: заброшенный город в Турции
Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за модельных туфель журналистки
В аэропорту Алматы в багаж пытались сдать человека
Жители Бишкека просят отремонтировать мост на улице Ауэзова
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Проверить штрафы можно и&nbsp;через мобильное приложение «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение
Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Лучше всего ситуация в&nbsp;южной части Загрязнение воздуха в Бишкеке. Лучше всего ситуация в южной части
Хватило на&nbsp;семь месяцев. Вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева ушла с&nbsp;поста Хватило на семь месяцев. Вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева ушла с поста
Бизнес
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;бизнес и&nbsp;агрокредиты на&nbsp;3&nbsp;процента «Бакай Банк» снизил процентные ставки на бизнес и агрокредиты на 3 процента