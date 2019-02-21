Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 февраля снег. День увеличился до 10 часов 48 минут. Температура воздуха днем −1 градус.

Памятные даты

Международный день родного языка

Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.

По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.

Всемирный день экскурсовода

Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.



Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Люди, которые меняли мир

Родился Дмитрий Темляков

Родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Рязанской области. В 1937-м его родители переехали в совхоз «Санташ» Тюпского района Иссык-Кульской области. 16 октября 1942 года Пржевальский военкомат призвал Дмитрия Темлякова на военную службу и направил во Фрунзенское пехотное училище.

Боевой путь он начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в освобождении Запорожья и форсировании Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с захватчиками, гвардии сержант Дмитрий Темляков награжден орденом Славы I степени.

У кого намечается той

Эрнист Батырканов

Родился 21 февраля 1998 года. Футболист, нападающий сборной Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

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в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка «Сомнения, путь к успеху»;

«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

в «Асанбай-центре» — спектакль «Вишневый самурай»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет «Почему не остаются следы»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Манасчи».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

международные соревнования по боксу;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

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