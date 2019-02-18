Погибший в Бишкеке водитель Lexus заявлял об угрозах со стороны замминистра ВД

Погибший в ДТП в Бишкеке водитель автомобиля Lexus Арсланбек Тойдиев заявлял об угрозах со стороны бывшего заместителя министра внутренних дел Данияра Абдыкарова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Известно, что 34-летний Арсланбек Тойдиев занимался автомобильным бизнесом.

«Он перегонял машины из Европы в столицу. По предварительным данным, мужчина в день автокатастрофы был в нетрезвом состоянии», — сказали редакции.

Напомним, что в январе 2018 года МВД сообщило о транснациональной преступной группе из граждан России и уроженцев Кыргызстана, занимающихся угоном из РФ автомобилей премиум-класса для дальнейшей реализации на территории нашей республики. В блоге Арсланбек Тойдиев написал, что его жизни угрожает реальная опасность, так как он является «носителем неудобной для руководства МВД информации». Однако позже в ведомстве опровергли эти сведения.