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Общество

У сотрудников милиции теперь есть своя зона отдыха

У милиции на Иссык-Куле теперь есть свой собственный дом отдыха. Он создан на базе детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, небольшой земельный участок на территории детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» выделен по ходатайству руководства ГУГССО в 2015 году. Возведение дома отдыха обошлось в 33 миллиона сомов. Объект построен за счет собственных сэкономленных средств ГУГССО МВД без привлечения денег из государственного бюджета.
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