В США 11-летнего ребенка арестовали за отказ присягнуть на верность флагу

В Лейкленде (штат Флорида, США) 11-летнего школьника арестовали после отказа от участия в церемонии клятвы верности флагу, которую ежедневно проводят в школах страны. Об этом сообщила газета The Independent.

Школьник заявил, что не будет приносить клятву из-за того, что флаг США, по его мнению, оскорбляет чернокожих.

Человек, замещающий учителя, вызвал охрану. Формально несовершеннолетнего нельзя обвинить в отказе давать клятву верности флагу, поэтому его арестовали по обвинениям в угрозе избиения учителя, «сопротивлении аресту без насилия» и нарушении школьного распорядка.

Мальчика отправили в местный центр содержания для несовершеннолетних. Его мать категорически отрицает выдвинутые против сына обвинения. Суд пройдет 19 февраля.