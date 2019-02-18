21:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В США 11-летнего ребенка арестовали за отказ присягнуть на верность флагу

В Лейкленде (штат Флорида, США) 11-летнего школьника арестовали после отказа от участия в церемонии клятвы верности флагу, которую ежедневно проводят в школах страны. Об этом сообщила газета The Independent.

Школьник заявил, что не будет приносить клятву из-за того, что флаг США, по его мнению, оскорбляет чернокожих.

Человек, замещающий учителя, вызвал охрану. Формально несовершеннолетнего нельзя обвинить в отказе давать клятву верности флагу, поэтому его арестовали по обвинениям в угрозе избиения учителя, «сопротивлении аресту без насилия» и нарушении школьного распорядка.

Мальчика отправили в местный центр содержания для несовершеннолетних. Его мать категорически отрицает выдвинутые против сына обвинения. Суд пройдет 19 февраля.
Ссылка:
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Трюк гибкой девушки поразил пассажиров аэропорта Филадельфии
В США женщина нашла тигра в заброшенном доме, где хотела покурить марихуану
Бразильский сенатор едва не сорвала заседание парламента откровенным нарядом
Видео с дайвером из Чехии, который плывет подо льдом озера, восхитило интернет
Китайские военные поздравили с Новым годом, показав героиню Cвинку Пеппу
Замки без принцесс: заброшенный город в Турции
Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за модельных туфель журналистки
В аэропорту Алматы в багаж пытались сдать человека
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Проверить штрафы можно и&nbsp;через мобильное приложение «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители замазывают госномера автомашин грязью «Безопасный город». Водители замазывают госномера автомашин грязью
Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии
Дело Омурбека Текебаева направлено на&nbsp;пересмотр Дело Омурбека Текебаева направлено на пересмотр
Бизнес
ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за&nbsp;доверие к&nbsp;нашим продуктам ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за доверие к нашим продуктам
Найди свою половинку c&nbsp;помощью бесплатного сервиса JANYM от&nbsp;MegaCom Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom
Самосвалы, автокраны, &laquo;аварийки&raquo;. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обновил автопарк Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему