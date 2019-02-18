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Общество

Органы прокуратуры Кыргызстана возместили в бюджет почти миллиард сомов

По результатам проверок, проведенных органами прокуратуры для противодействия коррупции и надзора за исполнением законов по актам прокурорского реагирования, в 2018 году возмещено свыше 947 миллионов 635 тысяч сомов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В результате устранения только актов коррупции возмещено 97 миллионов 233 тысячи сомов, большая часть нарушений касалась нарушения порядка проведения государственных закупок и соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В прошлом году возвращено незаконно выданных участков общей площадью 188 гектаров.

Возмещение ущерба на 844,3 миллиона сомов произошло в результате прокурорских проверок по надзору за исполнением земельного законодательства, законодательства о государственной и муниципальной собственности, а также законов о социальных правах граждан.

В 2018 году по актам прокурорского реагирования возвращено восемь объектов образования, общая стоимость которых составляет более 112 миллионов сомов, в том числе четыре детских сада, медицинский колледж и школа, два участка.
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