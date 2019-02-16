Судья Кара-Суйского района требовал взятку за решение дела. Его оправдали

Судью Кара-Суйского районного суда оправдали по статье «Вымогательство взятки».

Верховный суд оставил решение второй инстанции в силе.

По версии следствия, судья вымогал 40 тысяч сомов за положительное решение по гражданскому делу. Его поймали с поличным при получении половины требуемой суммы.

Известно, что судья действовал через посредницу.

«Судья рассматривал дело о жилищном вопросе. Женщину c семьей пытались выселить из дома. Для того чтобы решить вопрос положительно, З.А. потребовал 40 тысяч сомов. Милиция задержала посредницу, а затем и судью. Первая инстанция приговорила З.А. к выплате штрафа в 30 тысяч сомов, вторая оправдала за отсутствием состава преступления», — указывается в постановлении суда.