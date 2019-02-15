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Общество

В нескольких городах России выпал черный снег

В нескольких городах Кемеровской области России снег на улицах стал черным. После того как местные жители начали выкладывать фото и видео погодного явления в социальные сети, произошедшим заинтересовалась прокуратура Кемеровской области. Об этом сообщает «Дождь».

По информации региональной прокуратуры, на обогатительной фабрике «Прокопьевская» произошел выброс угольной пыли. Замгубернатора области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в свою очередь считает, что причиной произошедшего могли стать «и угольные котельные, и транспорт, и предприятия».

Местные жители связывают черный снег с работой новой Центральной обогатительной фабрики «Краснокаменская».
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