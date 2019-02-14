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Общество

Мэр французского города запретил собакам лаять

Фото GETTY IMAGES. В городке Фекьер собаке теперь нужно хорошенько подумать, прежде чем залаять

Мэр городка Фекьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Поскулить тихонько или тявкнуть разок можно, но только так, чтобы не раздражать соседей. С понедельника хозяевам нарушителей нового правила грозит штраф в 68 евро, сообщило «Би-Би-Си».

Мэр Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают здесь практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить.

Защитники прав животных возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец гавкнет.

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Запрет одобрен городским советом, решившим защитить право 1 400 жителей Фекьера на тишину и покой. Нарушителей будут штрафовать, если на них поступят жалобы от соседей.

Началось все с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фекьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак.

Мэр рассказал, что с коллегами по горсовету они пытались поговорить с этой женщиной, но она даже слушать не стала.

«Но мы же не могли просто уйти и ничего не предпринять», — продолжает городской глава. Поэтому местные власти решили запретить в городке громкое гавканье.

Защитники прав животных собираются подать на городские власти в суд.

Фото GETTY IMAGES. Лай — одна из форм общения собак

Фекьер — не первый населенный пункт во Франции, чьи власти ополчились на собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

Собачий лай часто раздражает соседей, но это лишь способ общения и выражения эмоций, данный собакам природой. Громкость и тон собачьего лая варьируются в зависимости от породы и других условий, но могут достигать 100 децибел, что сравнимо с шумом станков на заводе.
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