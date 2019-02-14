Мэр французского города запретил собакам лаять

Мэр городка Фекьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Поскулить тихонько или тявкнуть разок можно, но только так, чтобы не раздражать соседей. С понедельника хозяевам нарушителей нового правила грозит штраф в 68 евро, сообщило «Би-Би-Си».

Мэр Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают здесь практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить.

Защитники прав животных возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец гавкнет.

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Запрет одобрен городским советом, решившим защитить право 1 400 жителей Фекьера на тишину и покой. Нарушителей будут штрафовать, если на них поступят жалобы от соседей.

Началось все с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фекьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак.

Мэр рассказал, что с коллегами по горсовету они пытались поговорить с этой женщиной, но она даже слушать не стала.

«Но мы же не могли просто уйти и ничего не предпринять», — продолжает городской глава. Поэтому местные власти решили запретить в городке громкое гавканье.

Защитники прав животных собираются подать на городские власти в суд.

Фото GETTY IMAGES. Лай — одна из форм общения собак

Фекьер — не первый населенный пункт во Франции, чьи власти ополчились на собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

Собачий лай часто раздражает соседей, но это лишь способ общения и выражения эмоций, данный собакам природой. Громкость и тон собачьего лая варьируются в зависимости от породы и других условий, но могут достигать 100 децибел, что сравнимо с шумом станков на заводе.