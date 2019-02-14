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Общество

ДТП с зятем депутата Жолдошбаева. Виновник до сих пор не восстановил ущерб

Зять депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева Айбек Сыдыков, совершивший ДТП, до сих пор не восстановил ущерб. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Айбек Малик уулу.

По его словам, ущерб составляет около 3 тысяч сомов, однако до сих пор ему никто не звонил.

«О том, что в мою машину врезались на штрафной стоянке, я узнал утром. Водитель Lexus врезался в задний бампер моего Volkswagen Passat. Я пока не писал заявление в милицию, надеюсь на совесть виновника ДТП», — сказал пострадавший.

Напомним, оперуполномоченный Айбек Сыдыков совершил ДТП на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй, а затем врезался в несколько машин на штрафной стоянке. Известно, что зять «стыдливого» депутата Камчыбека Жолдошбаева участвовал в перестрелке, произошедшей 5 октября 2017 года при входе в ночной клуб «Ретро Метро». Айбека Сыдыкова признали виновным по статье «Хулиганство» и приговорили условно с испытательным сроком на три года. Апелляционную жалобу адвоката Айбека Сыдыкова Бишкекский городской суд еще не рассмотрел.
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