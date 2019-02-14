Убийство школьника в Караколе. Обвиняемых водворили в СИЗО

Пятерых подозреваемых в убийстве 18-летнего школьника в Караколе водворили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Решение принял Каракольский городской суд. Меру пресечения для остальных задержанных суд рассмотрит сегодня.

Напомним, 12 февраля в Караколе возле авторынка местные жители обнаружили труп 18-летнего школьника со следами насильственной смерти. В тот же день по подозрению в убийстве милиция задержала восемь подозреваемых. Выяснилось, что они отомстили парню за обиду.