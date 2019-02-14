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Общество

В мэрии подсчитали, на что чаще всего жалуются читатели в СМИ

За полгода мэрия столицы рассмотрела 1 тысячу 252 жалобы от горожан, поступивших через рубрики по приему жалоб в различных СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, отправлено 996 ответов.

«Чаще всего жаловались на работу строительной сферы — 514 обращений, жилищно-коммунального хозяйства — 354 обращения, транспорта — 128», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что жители столицы также могут обращаться в круглосуточный колл-центр по коротким номерам 1840 и 1850, а фотографии с проблемами можно присылать по номеру 0554182185.

Читатели 24.kg могут присылать свои сообщения на наш редакционный номер WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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