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Общество

Дом возле Сулайман-Тоо строят незаконно. Прокуратура возбудила дело

Прокуратура Оша возбудила уголовное дело в отношении руководства строительной компании ОсОО «Эмаком» по факту самовольного строительства объекта в буферной зоне Сулайман-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, дело возбудили по статье 353 УК КР (в редакции 1997 года). В настоящее время его расследуют.

Кроме того, прокуратура южной столицы внесла предписание в городское управление по градостроительству и архитектуре о приостановлении выдачи разрешительных документов на самовольный объект.

В Ошский городской суд надзорный орган обратился с иском о признании объекта самовольным и его сносе. 

Правозащитники заявили, что в южной столице строят многоэтажный дом в буферной зоне Сулайман-Тоо.
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