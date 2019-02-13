Дом возле Сулайман-Тоо строят незаконно. Прокуратура возбудила дело

Прокуратура Оша возбудила уголовное дело в отношении руководства строительной компании ОсОО «Эмаком» по факту самовольного строительства объекта в буферной зоне Сулайман-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, дело возбудили по статье 353 УК КР (в редакции 1997 года). В настоящее время его расследуют.

Кроме того, прокуратура южной столицы внесла предписание в городское управление по градостроительству и архитектуре о приостановлении выдачи разрешительных документов на самовольный объект.

В Ошский городской суд надзорный орган обратился с иском о признании объекта самовольным и его сносе.

Правозащитники заявили, что в южной столице строят многоэтажный дом в буферной зоне Сулайман-Тоо.