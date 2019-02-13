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Общество

Цифра дня. Возраст жизни кыргызстанцев один из самых низких в Центральной Азии

Средний возраст жизни в Кыргызстане составляет 70,9 года и является одним из самых низких в Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании Global Burden of Disease, опубликованном медицинским изданием Lancet.

Хуже обстоят дела только в Туркменистане, где средний возраст жизни 70,4 года.

Дольше всех же в Центральной Азии живут в Узбекистане — 73,8 года.

В Таджикистане средний возраст жизни — 73,7 года, в Казахстане — 72,4 года.

По данным исследователей, в мире дольше всех живут в Гонконге — 84,3 года, Японии — 83,8 года, Италии — 83,5 года.

Как отмечено в исследовании, с 1950 по 2017 год продолжительность жизни мужчин в мире увеличилась с 48 до 70,5 лет, женщин — с 53 до 76 лет.
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