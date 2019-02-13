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Общество

Бишкектеплосеть решает, как произвести перерасчет за отопление

ОАО «Бишкектеплосеть» решает, как произвести перерасчет за отопление. Об этом 24.kg сообщили в компании.

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Напомним, в конце января на ТЭЦ Бишкека обнаружили  дефект на трубопроводе обратной сетевой воды. В результате вводили ограничения в подаче тепла и горячей воды в южной части столицы. Энергетики обещали произвести бишкекчанам перерасчет.

В настоящее время вопрос находится на рассмотрении.

«Перерасчет отразят в счете за январь в феврале, сам механизм перерасчета и список районов рассматриваются в Государственном агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользования и Энергохолдинге. Как только утвердят механизм перерасчета, будет дана информация на сайте Бишкектеплосети», — пояснили в компании.
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