Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

Всемирный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

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Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.

Завершился вывод советских войск из Афганистана

Фото 24.kg. в музее Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Москва)

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

14 апреля 1988 года принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану», согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года. Что и было выполнено советской стороной.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968 года.

Родился государственный деятель Зулумбек Джамашев

Родился в 1924 году в селе Кара-Куль Сузакского района Джалал-Абадской области. Советский государственный деятель, председатель Верховного суда Киргизской ССР.

В 1974 году избран председателем Верховного суда КиргССР, в этой должности проработал 15 лет.

Зулумбеку Джамашевичу была назначена пенсия за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, он являлся заслуженным юристом, награжден орденом «Знак почета» и другими правительственными наградами.

Умер 1 января 2016 года.

У кого намечается той

Татьяна Стрельцова

Родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. Заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка КР.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Играем Андерсена»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова — комедию «Безумный день, или Женитьба...»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на концерт ансамбля кавказского танца Kavkaz Style (Казань);

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится концерт певицы Nasiafromasia (Алматы).

Спорт

спартакиада «Ден Соолук»;

чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике;

чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу.

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