За романтикой нужно ехать в Бишкек. Седьмое место в рейтинге

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых романтичных городов cтран СНГ и ближнего зарубежья для путешествий российских туристов на выходные и праздничные дни.

Бишкек оказался на седьмом месте рейтинга.

По данным «ТурСтата», романтический туризм в страны СНГ составляет более 1 миллиона поездок в год.

Участники опроса сделали свой выбор. За Тбилиси как самый романтичный город ближнего зарубежья и СНГ для путешествий отдали 33 процента голосов, за Астану, Баку и Минск — по 14, за Кишинев — 10.

В рейтинг самых романтичных городов СНГ также попали Алматы, Бишкек и Ереван. Все три города набрали по 5 процентов голосов респондентов.

Рейтинг самых романтичных городов СНГ и ближнего зарубежья:

Тбилиси (Грузия)

Астана (Казахстан)

Баку (Азербайджан)

Минск (Беларусь)

Кишинев (Молдова)

Алматы (Казахстан)

Бишкек (Кыргызстан)

Ереван (Армения).