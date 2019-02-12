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Общество

За романтикой нужно ехать в Бишкек. Седьмое место в рейтинге

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых романтичных городов cтран СНГ и ближнего зарубежья для путешествий российских туристов на выходные и праздничные дни.

Бишкек оказался на седьмом месте рейтинга.

По данным «ТурСтата», романтический туризм в страны СНГ составляет более 1 миллиона поездок в год.

Участники опроса сделали свой выбор. За Тбилиси как самый романтичный город ближнего зарубежья и СНГ для путешествий отдали 33 процента голосов, за Астану, Баку и Минск  по 14, за Кишинев  10.

В рейтинг самых романтичных городов СНГ также попали Алматы, Бишкек и Ереван. Все три города набрали по 5 процентов голосов респондентов.

Рейтинг самых романтичных городов СНГ и ближнего зарубежья:

Тбилиси (Грузия)
Астана (Казахстан)
Баку (Азербайджан)
Минск (Беларусь)
Кишинев (Молдова)
Алматы (Казахстан)
Бишкек (Кыргызстан)
Ереван (Армения).
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