Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 февраля облачно, но без осадков. День увеличился до 10 часов 27 минут. Температура воздуха поднимется днем до +8 градусов.
Памятные даты
Всемирный день радио
Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.
В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Григорий Бурлин
Родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводск близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947 году.
Творческая судьба его началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в его обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила его основам искусства лепки. С 1961 года — член Союза художников СССР.
Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.
Родился профессор Карыпбек Алымкулов
Родился 13 февраля 1938 года. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, отличник образования Кыргызской Республики.
Крупный специалист в области силовых электрических машин для электроприводов малой мощности. Разработанные под его руководством электродвигатели общепромышленного, специального и бытового назначения серийно выпускаются более чем на 20 заводах, в том числе и в Кыргызстане.
Свою научную деятельность сочетает с подготовкой научных и инженерных кадров.
Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, автор более 10 изобретений.
Родился кинорежиссер Дооронбек Садырбаев
Родился в 1939 году в селе Апыртан Джалал-Абадской области. Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР.
Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».
«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера.
В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.
Умер в 2008 году.
У кого намечается той
Искендер Орусбаев
Родился 13 февраля 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный консул Кыргызстана в городе Гуанчжоу КНР.
Куда сходить
Культура
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